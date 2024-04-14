2020 مخالفة مرورية وتنفيذ 137 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بـ وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

ضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

ضبط 2020 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 5 قضايا فى مجال الأمن العام.

تنفيذ 137 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.