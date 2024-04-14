تصدر تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال الدلتا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة مع بدء فترة سدادها.

ويتزايد البحث على تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال الدلتا، والتي تكون في شركات توزيع الكهرباء في مصر ومنها شمال القاهرة وجنوب القاهرة وجنوب الدلتا، وشمال الدلتا والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا والبحيرة والإسكندرية.

كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال الدلتا

1-الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء في مصر .

2-اختيار قسم الخدمات

3-اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير

4-كتابة المحافظة التابع لها

5-ادخال بيانات المشترك

6-ادخال بيانات ورقم العداد

7-اختيار كلمة استعلام

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية:

1-الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء .

2-إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل والمسجل عند الشركة القابضة للكهرباء.

اختيار الشركة التابع لها في محافظات الجمهورية.

3-الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير، ثم إدخال الاسم ورقم العداد الذي يحتوي على 10 أرقام.

4-الضغط على كلمة استعلام، ستظهر للعميل فاتورة الكهرباء الشهرية.

شرائح الكهرباء في مصر

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات.

الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلوات.

طرق تقليل استهلاك الكهرباء

1-إزالة الثلج في فريزر الثلاجة يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، ومن ثم وجب العمل على إزالة الثلوج أول بأول

2- عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء

3- قفل باب الثلاجة جيدا بشكل مستمر يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة

4- من الضروري المراقبة المستمرة لحرارة الأجهزة الكهربائية في المنزل، وإذا كان يولد حرارة عالية، فهذا يعني أن هناك استهلاكا للكهرباء يتزايد