الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إكسترا نيوز: مصر قدمت 4 شاحنات وقود لمساعدة الأشقاء فى غزة

شاحنات وقود
شاحنات وقود

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، إبراهيم عزت، إن هناك جهودًا مصرية متمثلة في استقبال الجرحى الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم يد العون للأشقاء، مؤكدًا أن المستشفيات المصرية على أتم الاستعداد لعلاجهم.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر رفح استقبل عددًا من الجرحى الفلسطينيين صباح اليوم الأحد، متابعًا: "المعبر استقبل 15 مصابًا، بالإضافة إلى ذويهم الذين وصلوا بالفعل، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات المصرية بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني تدهورًا شديدًا، حيث تم تخصيص شاحنات وقود لمساعدة الفلسطينيين في العلاج بالمستشفيات الفلسطينية، موضحًا أن مصر قدمت 4 شاحنات من الوقود للأشقاء في غزة.

غزة قطاع غزة شاحنات وقود معبر رفح اكسترا نيوز

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