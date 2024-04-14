وزير الدفاع الإسرائيلى: تعرضنا لمئات الصواريخ الإيرانية وعملنا على تقليل الأضرار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تعرضت لمئات الصواريخ الإيرانية وعملنا على تقليل الأضرار إلى أكبر حد ممكن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الطرق التى استخدمناها لصد الهجوم حققت أهدافها

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الطرق التي استخدمناها لصد الهجوم الإيراني حققت أهدافها.

ويأتي الهجوم الإيراني ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق، وقتلت ضباطًا بارزين في الحرس الثوري الإيراني.