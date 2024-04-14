الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس الإيرانى: الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمى والدولى

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا، مؤكدا أننا سنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس الإيراني: استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسئولة ومتناسبة.

الرئيس الايراني الإجراءات الإسرائيلية الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا الأمن والسلم الإقليمي والدولي القاهرة الإخبارية

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