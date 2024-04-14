الرئيس الإيرانى: الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمى والدولى

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا، مؤكدا أننا سنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس الإيراني: استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسئولة ومتناسبة.