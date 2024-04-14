بـ3 مركبات.. تفاصيل احتجاز فريق عمل "القاهرة الإخبارية" فى تل أبيب

كشفت قناة “القاهرة الإخبارية” تفاصيل احتجاز فريق عملها في تل أبيب، على خلفية تغطية أحداث الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأفادة مراسلة “القاهرة الإخبارية” بأن سلطات الاحتلال حاصرت فريق عملها بثلاث مركبات ومنعتهم من إجراء أي اتصالات.

وأضافت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن سلطات الاحتلال مارست التضييق على فريق العمل أثناء تغطيته الهجوم الإيراني.

وفي وقت سابق، احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فريق عمل قناة “القاهرة الإخبارية” في تل أبيب أثناء أداء مهام عملهم في تغطية الرد الإيراني على استهداف السفارة الإسرائيلية في دمشق.

وحملت “القاهرة الإخبارية” الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة فريقها.