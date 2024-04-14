الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بـ3 مركبات.. تفاصيل احتجاز فريق عمل "القاهرة الإخبارية" فى تل أبيب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشفت قناة “القاهرة الإخبارية” تفاصيل احتجاز فريق عملها في تل أبيب، على خلفية تغطية أحداث الهجوم الإيراني على إسرائيل. 

وأفادة مراسلة “القاهرة الإخبارية” بأن سلطات الاحتلال حاصرت فريق عملها بثلاث مركبات ومنعتهم من إجراء أي اتصالات.

وأضافت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن سلطات الاحتلال مارست التضييق على فريق العمل أثناء تغطيته الهجوم الإيراني.

وفي وقت سابق، احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فريق عمل قناة “القاهرة الإخبارية” في تل أبيب أثناء أداء مهام عملهم في تغطية الرد الإيراني على استهداف السفارة الإسرائيلية في دمشق.  

وحملت “القاهرة الإخبارية” الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة فريقها.

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله