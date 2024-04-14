الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى: منشأة عسكرية تعرضت لأضرار طفيفة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، صباح الأحد، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.

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