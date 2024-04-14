عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى: منشأة عسكرية تعرضت لأضرار طفيفة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، صباح الأحد، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.