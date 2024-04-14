الأحد 14 أبريل 2024
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الغرفة التجارية بالقليوبية: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي

علق الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو بالمجلس القومي للأجور على قرار زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين والجمهور.

 

الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 

وأكد محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط؛ أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شاملة ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «عينيا يعني أن هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه».

 

التضخم العالمي

وأضاف في حديثه، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن.

محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية دي ام سي مساء دى ام سى

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