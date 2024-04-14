استشارى إدارة أعمال: مصر حضارتها متنوعة وغنية لكن لدينا قصور فى الترويج

قال فادي إبراهيم، استشاري إدارة أعمال، إنه يجب الترويج للحضارات المتنوعة المصرية في الخارج، وهذا القصور في الترويج سبب ضعف الاستثمارات القادمة من الخارج.

الحضارة المصرية المتنوعة

وأكد فادي إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر حضارتها متنوعة وغنية وقديمة أكثر بكثير من الحضارات المتواجدة في الدول المجاورة أو في دول العالم بأكملها.

تدريب العمالة

وأضاف في حديثه، أنه يجب توفير بنية تحتية وعمالة قادرة على استيعاب مجال الاستثمارات الحديثة، ولهذا يجب العمل على تدريب العمالة المتميزة بصورة كبيرة، مع العمل على الاستثمار في العمالة المتميزة في الدولة والاستفادة منها بدلًا من سفرها للخارج للحصول على قدرة مالية أعلى من التي يحصل عليها في الداخل.

وتابع: "مصر بها حضارات متنوعة والسعودية رغم حداثة وجودها إلا أنها تروج لذاتها الآن بصورة كبيرة".