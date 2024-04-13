السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

«عملياتنا مركبة».. أول تعليق من الأعلى للأمن الإيرانى على استهداف إسرائيل

المجلس الأعلى للأمن
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن رد طهران على إسرائيل قادم بـ"عمليات مركبة"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل مساء اليوم.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ فوق جنوب العراق في طريقها لإسرائيل.

فيما كشفت إسرائيل، السبت، عن استعداداتها لضربة إيرانية محتملة يعتقد أنها وشيكة، ردًا على هجوم إسرائيلي على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق قبل أيام.

وألغت إسرائيل اليوم الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، كما وضعت كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب هجوم محتمل من إيران.

إسرائيل القاهرة الإخبارية عاجل القومي الايراني

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