أسامة كمال: "مجازر الاحتلال مستمرة فى غزة.. والرد الإيرانى يُثير مخاوف العالم"

أكد الإعلامي أسامة كمال أنه لا جديد في فلسطين، هناك آلاف أكثر استشهدوا وعشرات الآلاف إصابات، وإسرائيل مازالت تقتل الجميع في فلسطين، هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، الأحداث العالمية سيئة.

وتحدث "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، عن أنه خلال شهر رمضان استيقظنا جميعًا على استهداف وقصف الجيش الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وتابع: “منذ ذلك اليوم، وإيران تهدد بالرد على إسرائيل، في حين أثارت التحذيرات الأمريكية من الضربة الإيرانية قلق العالم أجمع”.

ونوه بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية، متابعًا: "كله متفق عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدودا ومحسوبا".