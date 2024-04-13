السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

برامج «المتحدة».. وصفة مصطفى حسنى للتقرب إلى الله

الداعية مصطفى حسنى
الداعية مصطفى حسنى

على مدار الشهر الكريم قدّم الداعية مصطفى حسنى، من خلال برنامج «بصير»، الكثير من النصائح والمعلومات للتقرب إلى الله، وشرح كيف يكون الإنسان بصيرًا فى علاقته بدينه، وذكر أن الإنسان يرى بعينيه الأشياء لكن قلبه لا بد من أن يرى حقائق الأشياء.

وقال الداعية إن البصير هو الذى يدرك معانى الأشياء، وإن الشخص «إذا فهم الدنيا غلط ورآها بالزينة سيكون شرسًا جدًا، لكن لو فهم حقيقة الدنيا بقلبه سيكون نافعًا ومجتهدًا ومثابرًا، وسيكون لديه قدر الزهد الذى يحبه الله، وسيكون لديه رضا بأقدار الله».

واحتفى الجمهور بحلقات أوضح فيها: «علشان تكون بصير فى تقوية علاقتك بالنبى، عليه الصلاة والسلام، لازم تتأكد من منطقية حفظ السُنة، فمن الصعب ترتبط بالنبى وإنت شاكك فى السُنة اللى هى محفوظة ولا اللى فى إيدينا مش متأكدين منه؟».

وبشكل فلسفى بسيط تطرق مصطفى حسنى لعدد من الأمور، منها «الاستمتاع بالدنيا التى يرضى عنها ربنا، ولا يكون الشخص متعلقًا التعلق المرضى بالدنيا»، موضحًا: «من الطبيعى أن يكون فى تركيب الإنسان حب الدنيا».

واستشهد بقوله تعالى: «زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»، مؤكدًا أن معنى الآية الكريمة أن الشهوات الجسدية والمالية مُزينة للبنى آدم، وربنا زيّن الحلال، والشيطان زيّن الحرام.

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