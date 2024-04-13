السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الأسبوع الثانى من عيد الفطر.. "الأرصاد" تحذر من هذه الظواهر

القاهرة
القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني لعيد الفطر المبارك، بدءًا من غدٍ الأحد 14 أبريل وحتى الجمعة 19 أبريل 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

طقس الأسبوع الثانى من عيد الفطر

توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أمّا في المساء والصباح الباكر فيكون مائلا للبرودة، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الشبورة المائية التي تنتشر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فضلًا عن الرياح التي تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية، مُشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجتين.

 

حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع

حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع

طقس الأحد 14 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024

تنتشر شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 16 أبريل 2024

تسود شبورة مائية كثيفة على فترات متقطعة من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 17 أبريل 2024

كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 18 أبريل 2024

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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