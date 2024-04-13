بطائرة هليكوبتر.. تفاصيل سيطرة الحرس الثورى على سفينة "تابعة لإسرائيل"

كشفت "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل سيطرة الحرس الثوري على سفينة "تابعة لإسرائيل".

وأكدت رويترز عن إعلام إيراني، ونقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، أن السفينة إم. إس. سي أريس المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت "رويترز" عن إعلام إيراني أن القوات الخاصة التابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت سفينة "مرتبطة بإسرائيل" وسيطرت عليها.

وأكدت وكالة إرنا أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الحرس الثوري سيطر على سفينة "تابعة لإسرائيل"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.