السبت 13 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": دخول 1000 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة خلال أيام العيد

مساعدات
مساعدات

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن 1000 شاحنة مساعدات إنسانية تحمل مواد غذائية وعلاجية دخلت الأراضي الفلسطينية خلال أيام العيد فقط، لافتًا إلى أن هناك 12 ألف طن من المستلزمات الطبية، دخلت غزة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سنجاب، عبر "القاهرة الإخبارية"، أن تدمير وتعطيل ما يزيد على 155 منشأة صحية والتي كانت تقدم خدمات علاجية يعكس أهمية دور مصر في الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع: "8 شاحنات من الوقود 4 منها غاز، والأخرى سولار، استطاعت مصر دخولهم الجانب الفلسطيني دون تفحيص أو تدقيق"، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت استضافة 4000 مصاب ومساعدتهم في الحصول على الخدمات العلاجية، إضافة إلى استضافة مرافقيهم.

غزة معبر رفح قطاع غزة فلسطين الأراضي الفلسطينية

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