الشرطة تكثف جهودها لضبط "أشرار رمضان" بعد اعتدائهم على طالب فى جريمة مروعة

في نهار رمضان، بينما كان يوسف نوفل، طالب في الصف الثالث الإعدادي، يتوجه هو وزميله إلى المدرسة، فوجئا بهجوم عنيف من قبل ثلاثة أشخاص نزلوا من سيارة.

هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يحملون أسلحة بيضاء، هاجموا يوسف وزميله محاولين سرقة هاتفه، وعندما قاوم يوسف، قام أحد المهاجمين بضربه بشومة على رأسه، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة وفقدانه للوعي.

شعرت سجدة، والدة يوسف، بالرعب عندما علمت بالحادث، ووصفت شعورها بالخوف على ابنها، خاصة بعد أن شاهدت الإصابات التي لحقت به.

بلاغ لقسم الشرطة

لم تتردد سجدة في إبلاغ الشرطة بالواقعة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة أكتوبر، برئاسة الرائد محمد مجدي، ومعاون المباحث مصطفى إسماعيل، ومعاون المباحث مصطفى إسماعيل،الذي اهتم شخصيًا بالقضية.

وأشادت سجدة بجهود الشرطة، مؤكدة على اهتمامهم بالقضية وسعيهم الدءوب لضبط المتهمين، كما عبرت عن شعورها بالامتنان لوقوفهم إلى جانب ابنها في هذه المحنة.

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