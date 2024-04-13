السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب يقترح تقديم قروض لـ أوكرانيا بدلا من توزيع الهدايا

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، مقترحًا بشأن تقديم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، يتمثل في "هيكلة الأمر على شكل قرض".

وفي رده على سؤال شبكة “سي إن إن”، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في منتجع مارالاغو بفلوريدا، قال ترامب: "نحن ننظر إلى الأمر (المساعدات) الآن وهم يتحدثون عنه، ونفكر في تقديمه على شكل قرض بدلًا من مجرد هدية".

وأضاف: "نحن مستمرون في توزيع الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات وسنلقي نظرة عليه".

وذكر ترامب أن أوروبا بحاجة إلى المساهمة بشكل أكبر في أوكرانيا "لأنهم يتأثرون أكثر بكثير منا"، وفقا لقوله.

وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم أي مساعدات خارجية ما لم يتم تنظيمها على شكل قرض.

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