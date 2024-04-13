رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد الفطر بمسرح السامر فى العجوزة

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الجمعة، الاحتفالية الفنية التي أقامتها الهيئة على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من قيادات الهيئة والفنانين والإعلاميين، وامتلأ المسرح عن آخره بجمهور غفير تفاعل مع فقرات الاحتفالية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم الجزء الأول مع فقرة “ستاند أب كوميدي” للفنان شهاب العشري، أعقبها عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، قدمت خلاله باقة متميرة من الأغاني منها "سهر الليالي، يونس، لو على قلبي، أكتر، حالة خاصة، شكرا، واحدة واحدة، وحشتني عيونك، كتير بنعشق، لينا رقصة، مغرم، ميدلي عمرو دياب".

وبباقة من أروع الأغاني تغنى الفنان سامح يسري خلال الجزء الثاني من الاحتفالية بعدة أغاني، تفاعل معها الحضور منها "حبيبي، أقول إن شاء الله، أعز من عيني، مال القمر ماله، بين شطين وميه، على شط بحر الهوى، امتى الزمان يسمح يا جميل، أمانة عليك يا ليل طول، الدنيا مبتديش، الحكاية، بنت السلطان، طاير طاير، أمانة يا دنيا أمانة، البطل، حبيبك أنا"، واختتم الفقرة بأغنية "هم دول الشعب المصري"، والفرقة بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

ووجه عمرو البسيوني رئيس الهيئة تهنئته للحضور بعيد الفطر المبارك، معربا عن سعادته بالإقبال الغفير على فعاليات الهيئة التي تقدمها احتفالا بالعيد ومن قبله احتفالات ليالي رمضان بجميع المحافظات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما لمشاركة الشعب المصري فرحته في جميع المناسبات المختلفة عبر برامج وفعاليات معدة بعناية وتلقى دعما كبيرا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.



واختتم كلمته بتوجيه الشكر لوزير الثقافة للدعم المتواصل لأنشطة الهيئة، وللإدارة المركزية للشئون الفنية وإدارة مسرح السامر وإدارات الهيئة المعاونة على المجهود الكبير والمقدر الذي بذل مؤخرا في كثير من الفعاليات.

من جهته رحب الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالحضور، مقدما التهنئة بعيد الفطر، وموضحا أن الإدارة لا تدخر جهدا لتقديم الفعاليات الفنية المتنوعة وفق منظومة عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بكل المناسبات وإقامة الحفلات بالمجان للجمهور المصري، وقدم الشكر لرئيس الهيئة لحرصه على تقديم أوجه الدعم كافة للإدارة بأنشطتها المتعددة، والشكر للفنانين المشاركين والإدارات المنظمة.

كما قدم الفنان سامح يسري الشكر لوزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لحرصهم على تنظيم وإخراج الحفلات بهذا الشكل الرائع.

وشهدت الاحتفالية فقرة تنورة مع الفنان محمد صلاح، بجانب عرض عرائس كرنفالية للفنان عمرو حمزة.

وحضر الاحتفالية عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والمخرج عبد الغني زكي، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للموسيقى، الديكور للمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، مصمم الاستعراضات د. عماد سعيد، مخرج منفذ مصرية بكر.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات؛ احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام موسم العيد بسينما الشعب في 16 محافظة بأسعار مخفضة، حيث تلقى مواقع قصور الثقافة المقدم بها الأفلام إقبالا كثيفا من الجمهور، كما تقدم 7 عروض مسرحية مجانية بمحافظات “الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج”، بالإضافة إلى برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وعدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية المتنوعة في مختلف المحافظات.