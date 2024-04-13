الولايات المتحدة تحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، منع بورصات تجارة المعادن من قبول الألومنيوم والنحاس والنيكل الذي تنتجه روسيا، كما حظرت استيراد هذه المعادن من روسيا.

ويهدف هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة، إلى تعطيل عائدات الصادرات الروسية من المعادن، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد عقوباتها على موسكو، بسبب غزو أوكرانيا.

وروسيا هي منتج رئيسي للألمنيوم والنحاس والنيكل.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء الذي اتخذ، الجمعة، سيمنع بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية من قبول إنتاج روسي جديد من الألومنيوم والنحاس والنيكل.