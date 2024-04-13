السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الخطوط النمساوية تلغى كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 أبريل

الخطوط الجوية النمساوية
الخطوط الجوية النمساوية

قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية، أمس الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وواصلت النمسا رحلاتها لإيران لفترة أطول من شركتها الأم لوفتهانزا الألمانية نظرا لقربها أكثر إلى طهران الذي يجعل إلغاء رحلات أمرا أكثر سهولة بالنسبة لها.

وحذت النمسا في وقت سابق الجمعة حذو ألمانيا وحثت مواطنيها على مغادرة إيران.
 

وقالت الشركة النمساوية في بيان: ةسيتم أيضا تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني...إن سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى”.

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