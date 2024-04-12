نانسي صلاح: "نفسي أعمل دور متسولة" (فيديو)

كشفت الفنانة نانسي صلاح، كواليس مثيرة عن مسلسل حدوتة منسية، مشيرة إلى أن المسلسل شهد أحداثا شيقة على مدار حلقاته.

وأضافت خلال لقائها عبر برنامج “ليالي العيد”، مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنها تشعر بالضيق حال عدم تقديم دورها بشكل كبير، لافتة إلى أنها قدمت أداء مختلفا في مسلسل بـ 100 راجل.

وكشفت عن تطلعها لتجسيد دور "المتسولة في الشارع"، قائلة: "أنا شوفت ده كويس في وسائل المواصلات وطريقة الكلام اللي بتخرج منهم خاصة في مترو الأنفاق".

وقالت: "خرجت في مرة من مترو الأنفاق، وفضلت ماشية ورا واحدة "متسولة" من اللي كانوا في المترو، وسمعتها بتغني بأسلوبها لاستعطاف الناس وإعطاءها الأموال".