ارتفاع التضخم يلوح فى الأفق بشأن محاولة جو بايدن الوصول إلى البيت الأبيض

سلطت صحيفة فيرست بوست، الضوء على ارتفاع التضخم الذي يلوح في الأفق بشكل كبير بشأن محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوصول إلى البيت الأبيض من خلال الإنتخابات الامريكية المقبلة.

وأدت الزيادة بنسبة 3.5% في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، بعد ارتفاع بنسبة 3.2% في الشهر السابق، إلى تعقيد حجة بايدن بأن التضخم يتناقص باستمرار منذ ذروته في صيف عام 2022.

وبحسب الصحيفة فقد يشكل الارتفاع الجديد في التضخم في الولايات المتحدة تحديا لسردية إعادة انتخاب جو بايدن، مما يعرض للخطر قدرته على الدفاع عن سجله على الجبهة الاقتصادية ضد دونالد ترامب.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

وأدت الزيادة بنسبة 3.5% في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، بعد ارتفاع بنسبة 3.2% في الشهر السابق، إلى تعقيد حجة بايدن بأن التضخم يتناقص باستمرار منذ ذروته في صيف عام 2022.

وتابعت الصحيفة إنه إذا تجاوزت أرقام التضخم اللاحقة التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض تكاليف الاقتراض للأسر الأمريكية.

كما أنه على الرغم من الإشراف على خلق أكثر من 15 مليون فرصة عمل، فإن ارتفاع التضخم خلال رئاسة بايدن أثار الشكوك حول إدارته الاقتصادية ويظل نقطة ضعف سياسية كبيرة قبل انتخابات نوفمبر.

وتثير الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل، الكثير من الجدل في ظل منافسة شرسة ومباراة ثانية من الصراع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقب انتخابات مثيرة للجدل في عام ٢٠٢٠، والتي أدت إلى فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية والموسم الرئاسي خلال الأربع سنوات الماضية.

ويستعد ترامب إلى منافسة شرسة خلال المارثون الرئاسي المقبل.