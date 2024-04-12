أبل توسّع خيارات إصلاح أيفون.. قطع غيار أصلية مستعملة

أعلنت أبل اليوم عن خطوات مهمة لتوسيع خيارات إصلاح أجهزة أيفون.

ولأول مرة، ستسمح أبل باستخدام قطع غيار أصلية مستعملة في إصلاح أجهزة أيفون.

سيتم ذلك من خلال عملية تسمى "معايرة الأجزاء" تضمن توافق القطعة مع جهازك وتعمل بكامل وظائفها.

وستوفر أبل المزيد من الأدوات والموارد لتمكين المستخدمين من إصلاح أجهزتهم بأنفسهم. يشمل ذلك أدلة إصلاح مفصلة وقطع غيار أصلية للبيع من متجر أبل الإلكتروني.

وستكون ميزات إصلاح أيفون الجديدة متاحة لـ "طرز أيفون مختارة" بدءًا من الخريف القادم.

تؤكد أبل على أن عملية "الاقتران الجزئي" ضرورية لحماية خصوصية وأمان مستخدمي أيفون. تضمن هذه العملية التحقق من صحة الأجزاء ومنع سرقة البيانات.

يُساهم استخدام قطع غيار أصلية مستعملة في تقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز ممارسات الاستدامة.

