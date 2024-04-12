هل الإرهابى مريض نفسى؟.. نبيل القط يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، على سؤال هل ممكن أن نعتبر الإرهابي أو العنصر المتطرف مريضًا نفسيًا؟.

وقال "القط" خلال حواره لبرنامج "استديو الحشاشين"، المُذاع على الصفحة الرسمية لقناة "ON" على فيسبوك: "هذا السؤال له شقان الأول قانوني؛ لأننا لو اعتبرنا الإرهابي مريضًا نفسيًا فبذلك نعطي له مبررًا لما يفعله وعذرًا أن يكون معفيًا من المسئولية".

وأضاف أن الإرهابي بما أنه يؤذي نفسه والمحيطين به فهو مضطرب نفسيًا ويحتاج إلى التأهيل النفسي، وليس المساعدة النفسية، موضحًا أن التأهيل النفسي يساعد الفرد أن ينتمي إلى المجتمع الإنساني الأوسع بشكل كامل وليس مجرد أن يكون عضوًا في جماعة.

وتابع: "هناك علامات قد تشير إلى الميل للتطرف والإرهاب مثل العزلة الاجتماعية والعزلة عن الأسرة، وعدم وجود متع في حياته، وأن يتأثر الشخص بالآخرين بسهولة".

واستكمل: "كلما كان الشخص لديه مساحة حرية فكرية ووعيه يتنقل ولديه أصدقاء فمن الصعب جدًا السيطرة عليه من قبل الجماعات الإرهابية".