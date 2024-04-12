اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 أبريل إلى 11 أبريل 2024.

الجمعة 5 أبريل:

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستكمل 4 لقاءات تدريباته المتخصصة للشباب المقبل على الزواج بمحافظتي طنطا وقناة السويس.

السبت 6 أبريل:

- صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة ينتهي من تدريب 23 جمعية عاملة في مجال التوحد وفي إعداد 166 أخصائي تدخل مبكر وتوفير خدمات لإجمالي 1,300 طفل من خلال مشروع "قدرات بلا حدود".

- مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تدشن البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات 200 رائدة ريفية لتطوير قدراتهن في التواصل المجتمعي وسبل جمع البيانات من الأسر المستهدفة بالفيوم.

- المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يعلن زيادة عدد مكالمات الخط الساخن بنسبة 400% بعد حملته الإعلامية "المخدرات هاتجرك للنهاية... ماتربطش نفسك بيها".

- الوحدة المركزية لمنظمات العمل الأهلي تنتهي من ميكنة منظومة "حصر المستفيدين" من منظمات المجتمع المدني، وتستعد لإطلاقها خلال الربع الثاني من العام تعزيزًا لقواعد الحوكمة وشفافية جمع التبرعات.

الأحد 7 أبريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك باجتماع المجلس القومي للأجور، الذى يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا شاملًا الجانب المادي والعيني.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجارى وتصرح التعامل مع ما يزيد على 4000 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.

- أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حارتنا المصرية" للتنمية المستدامة بالإسكندرية في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لفك كرب الغارمين.

- التضامن الاجتماعى تشارك بحفل توزيع جوائز المسابقة الفنية للرسم 2024 التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص العمل المتاحة.

- برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" ينهي تنفيذ ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات في نسختها الثانية، ويعلن عن وصوله إلى 26,000 من سكان المناطق البديلة.

الإثنين 8 أبريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر"، وتعلن عن تنفيذ 385,000 مشروع متناهي الصغر في عام 2023 بتمويل يصل إلى مليار جنيه مصري يقع 70% في محافظات الصعيد.

- القباج تشهد احتفالية حزب مستقبل وطن بليلة القدر وتكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتؤكد على حرص التضامن الاجتماعي على وحدة النسيج المجتمعي، وعلى وصول خدمات التضامن لجميع القرى والنجوع.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية بمناطق الشيخ زويد والعريش وبئر العبد لحماية الشباب من الإدمان ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، والقباج توجه بتوفير الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.

- الهلال الأحمر المصرى يستكمل جهوده في تقديم كل المساعدات الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين بغزة، ويقدم عشرات الآلاف من وجبات الإفطار والسحور والحزم الغذائية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة.

- برنامج تكافل وكرامة يستعد لصرف الدعم النقدي لإجمالي 4,7 مليون أسرة بقيمة 3,4 مليار جنيه بعد الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في إطار حزمة الخدمات الاجتماعية.



الثلاثاء 9 أبريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتفاعل كبير مع حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات".

- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقدم 383 مليون جنيه تقريبًا خلال عام 2023 كمنح لمؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ مشروعات للرعاية المؤسسية، والدفاع الاجتماعي، ودعم ذوى الإعاقة، والمسنين، والطفولة المبكرة.

- مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بالتعاون والتنسيق مع جمعيه شباب الخير، تنظم احتفالية لتسليم جهاز عروسة لعدد ٣٥ عروسة من الأسر الأولى بالرعاية فى جميع مراكز محافظه بنى سويف.

الأربعاء 10 أبريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتقديم هدايا وبدل ملابس إلى 9,3 ألف من بنات وأبناء مصر من أيتام مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- مع بدء أيام عيد الفطر المبارك، مئات المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى ينتشرون بالمراكز اللوجستية، ومراكز تقديم الخدمات الإنسانية ويقومون بإمداد جسر بري بالمساعدات الإنسانية ومنتجات للأطفال والأمهات بقطاع غزة.

- للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات يطلق مبادرة "عيش بأمان وابعد عن الدخان" خلال أيام عيد الفطر المبارك بين رواد المناطق العامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

الخميس 11 أبريل:

- وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من حصر التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني في مصر في عام 2023، وتعلن بعد العيد عن وصول التمويل وجمع المال إلى 13,305 مليار جنيه مصري، 66% محلي و34% دولي.

- القباج تتابع الأنشطة والفعاليات المنفذة على مستوى دور الرعاية والمسنين بالمحافظات في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ويوم اليتيم.