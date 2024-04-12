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ممشى أهل مصر للمصريين والسياح.. المصريون يواصلون الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

رصدت شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، الأجواء والاحتفالات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك من ممشى أهل مصر، مؤكدة أنه ليس المصريين فقط من يتوافدون على ممشي أهل مصر ولكن السياح أيضا من الإخوة العرب.

وأضافت عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ممشى أهل مصر يوفر فرصة ترفيهية ممتعة، حيث يطل مباشرة على النيل، مما يجعله مقصد للمصريين، ليس فقط في فترة الأعياد بل أيضًا على مدار العام، لافتة إلى أنه يمتد من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بالقاهرة، ويوجد به مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين، وأكشاك من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وتابعت: "الدخول في الجزء السفلي من الممشى، يستلزم الحصول على تذكرة قيمتها 20 جنيها، ويتوافر به أكثر من 90 محلا تجاريًا ومطاعم وكافيهات ومسارات مائية وأماكن للأنشطة الثقافية ومدرجات مطلة على النهر".

وأكدت شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن هناك انتشار لأفراد الأمن على طول الممشى، بعمل دوريات مستمرة على مدار الساعة.

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