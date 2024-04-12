الولايات المتحدة تعقد ندوة بشأن فرص استخراج الليثيوم فى تشيلى

تعقد الولايات المتحدة الأمريكية ندوة بشأن فرص استخراج الليثيوم وتطوير القيمة المضافة فى تشيلى وذلك فى 14 مايو المقبل.

وجاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة الولايات المتحدة لدى تشيلى برناديت م. ميهان، ووزير الاقتصاد نيكولاس جراو سيستضيفان ندوة من أجل استكشاف المزيد من الفرص الجديدة المرتبطة باستخراج الليثيوم وتطوير سلسلة القيمة فى تشيلى.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن تشيلى هى موطن لنصف احتياطيات الليثيوم القابلة للاستخدام فى العالم وهى ثانى أكبر منتج لليثيوم فى العالم.

وأشارت إلى أن حكومة تشيلى أعلنت مؤخرًا عن فرص جديدة لمستثمرى القطاع الخاص فى استكشاف الليثيوم واستغلاله، توجد فرص للدخول فى شراكة مع الكيانات القائمة المملوكة للدولة أو القيام باستثمار خاص بالكامل.

وأوضحت أنه خلال الندوة سيقدم خبراء من الحكومة التشيلية شرحًا لاستراتيجية الليثيوم الوطنية الجديدة، وطلب المعلومات، وعملية تقديم العطاءات للشركات المهتمة بالاستثمار فى صناعة الليثيوم فى تشيلى.