عاجل.. بايدن: سندافع عن الفلبين حال تعرضها لهجوم فى بحر الصين الجنوبى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إن «أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك» التي تربط واشنطن ومانيلا.

أصدر الرئيس الأمريكي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدًا، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».