الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد 30 عاما من "محاكمة القرن".. وفاة نجم هزت قضيته أمريكا

جيه سيمبسون
جيه سيمبسون

توفي أو جيه سيمبسون، نجم كرة القدم الأمريكية السابق والممثل في هوليوود، الذي تمت تبرئته من اتهامات بقتل زوجته السابقة وصديقها، في محاكمة بالتسعينات سميت بمحاكمة القرن.

وأكد محامي سيمبسون لموقع تي إم زد أنه توفي الأربعاء في لاس فيجاس عن 76 عامًا.

ونشر، أمس الخميس، على حساب سيمبسون الرسمي بموقع إكس، أنه توفي بعض صراع مع السرطان.

واكتسب سيمبسون الشهرة والمال والإعجاب من كرة القدم والأعمال الاستعراضية، لكن إرثه تغير إلى الأبد بعد مقتل زوجته السابقة نيكول براون- سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجليس في يونيو 1994.

مثلت التغطية تلفزيونية المباشرة لاعتقاله بعد مطاردة شهيرة سقوطًا مذهلًا للبطل الرياضي.

وخلال محاكمة استمرت لأسابيع، تم بثها على الشاشات الأميريكية وحصدت مشاهدات تاريخية، تم تبرئة أو جيه من جريمة القتل، في قرار "مثير للجدل"، لا زال لا يقنع الملايين في الولايات المتحدة.

واشتهرت المحاكمة بلحظات تاريخية لفريق الدفاع، وانتهت باحتفال أو جيه بالتبرئة من جريمة قتل زوجته، التي لم يدان فيها أحد بعد المحاكمة.

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