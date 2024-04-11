التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم مساعدات غذائية لـ800 ألف مستحق خلال رمضان

استعرضت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الخدمات المقدمة على مدار شهر رمضان لأكثر من 800 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية فى 23 محافظة، وكذلك توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية وتنظيم مائدة إفطار رمضانية على مدار أيام الشهر الكريم بمنطقة الوراق بالجيزة.



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إن عددا من المحافظين ونوابهم شهدوا فعاليات تنفيذ المبادرة، مشيدين بجودة المواد الغذائية التى يتم توزيعها مثمنين الشراكة ألفاعلة بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لتنفيذ المبادرة ضمانا لوصول المساعدات للمستحقين فى منازلهم فى كل قرية ونجح فى المحافظات المستهدفة، ومن هؤلاء المحافظين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الذى شهد اطلاق التعأون بين المؤسسات والجهات الجهات الأخرى، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بطنطا واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عصام سعد محافظ اسيوط والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة.

وأوضح عبدالفتاح أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى التوزيع وفى تنظيم المائدة الرمضانية لضمان وصول المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال ألفرحة والبعد عن أى مظهر يسئ اليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلى؛ ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعأون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى وزن الكرتونة الوأحدة التى تم توزيعها وصل 14 كيلو جراما تضم المواد الغذائية الضرورية، منها الأرز والمكرونة والسكر وألفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.