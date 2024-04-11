الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

علاجات طبيعية للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

للحصول على أفضل النتائج، اجمع بين العلاجات الطبيعية والأدوية الموصوفة للحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق صحي. على الرغم من أن الأدوية الموصوفة ضرورية، إلا أن دمج العلاجات الطبيعية في روتينك يمكن أن يكون له أيضًا تأثير كبير. ستساعدك التقنيات العملية المذكورة التالية في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة في جسمك.

يعد الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للرفاهية العامة، خاصة للأفراد الذين يديرون مرض السكري أو يهدفون إلى التمتع بصحة مثالية. وفقا للاتحاد العالمي للقلب، يعاني حوالي مليار شخص من مشاكل تتعلق بضغط الدم. بينما تلعب الأدوية دورًا حيويًا، فإن إضافة العلاجات الطبيعية إلى نمط حياتك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا. 

فيما يلي بعض الطرق الفعالة للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي:

حافظ على الكربوهيدرات عند مستوى منخفض

ركز على إضافة الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، إلى وجباتك بدلاً من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية. اختر المواد الغذائية الأساسية مثل روتي القمح الكامل والأرز البني والدخن، والتي توفر طاقة مستدامة دون التسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

 

يساعد خل التفاح

ثبت أن خل التفاح يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. أضفه إلى نظامك الغذائي عن طريق خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء وشربه قبل الوجبات. استخدمه كصلصة للسلطة أو كتتبيلة للحوم والخضروات للاستمتاع بفوائده الصحية.

 

الإجهاد ليس جيدًا أبدًا

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين. مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة. يعد الانخراط في الهوايات وقضاء الوقت مع أحبائك والحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا ضروريًا أيضًا لإدارة التوتر بشكل فعال.

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