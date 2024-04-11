الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

المخرج عامر صلاح: العمل كان تحد كبير بالنسبة لنا و"نورة" أيقونة للبنت المصرية

مسلسل نورة
مسلسل نورة

قال المخرج عامر صلاح، مخرج مسلسل "نورة"، إن العمل كان تحد كبير بالنسبة لنا، و" نورة" أيقونة للبنت المصرية، مؤكدًا أن العمل حقق نجاحا كبيرا، ويعد إضافة للدراما المصرية بالشكل المطلوب الذي يليق باسم مصر في صناعة الكرتون والرسوم المتحركة.

وجبة كرتونية مثالية صنعت حالة من الوعي لدى المشاهد

وأضاف “صلاح”، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن العمل موجه للأطفال، وهو وجبة كرتونية مثالية صنعت حالة من الوعي لدى المشاهد.

وتابع:" لمسلسل عمل إبداعي متميز أعطى الأطفال رسائل حول مكانة المرأة المصرية في المجتمع، وكان تحدي كبير بالنسبة لنا، ونورة أيقونة للبنت المصرية".

وتدور أحداث مسلسل نورة حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرق متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

نورة للاطفال

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