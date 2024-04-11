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مصر

بمواعيد الدخول.. أسعار تذاكر دريم بارك خلال أيام العيد

دريم بارك
دريم بارك

تضم مدينة ملاهي دريم بارك، ألعابًا مختلفة، ووسائل ترفيهية متعددة، لذا تكون وجهة الأطفال خاصة في الأعياد والعطلات المختلفة، ليكون يوم مليئًا بالمغامرة والبهجة، ومع حلول عيد الفطر المبارك، نستعرض فيما يلي أبرز أسعار تذاكر دريم بارك في العيد.

أسعار تذاكر دريم بارك

ذكرت الصفحة الرسمية لدريم بارك على "فيسبوك"، مواعيد الدخول يوميًا خلال أيام عيد الفطر، وأسعار تذاكر دريم بارك للفئات المختلفة، كالتالي:

1- تذكرة سيلفر بسعر 250 جنيهًا للفرد (دخول + الألعاب المجانية فقط لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم).

2- تذكرة سيلفر كومبو بسعر 300 جنيه للفرد (دخول + الألعاب المجانية فقط لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم+ وجبة كومبو).

3- تذكرة جولدن بسعر 425 جنيهًا للفرد ( الألعاب المجانية + 2 كوبون ألعاب فئة 50 جنيهًا + كوبون لعبة فئة 60 جنيها + وجبة كومبو)

4- تذكرة الفاميلي بسعر 940 جنيهًا (أب + أم + طفلين أقل من 10 سنوات) شامل الدخول والألعاب المجانية لعدد لا نهائي من المرات.

5- الدخول للطفل أقل من 3 سنوات يكون مجانًا.

6- الطفل من 3 سنوات وأكبر الدخول بتذكرة.

مواعيد عمل دريم بارك

- مواعيد العمل في أول أيام العيد من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.

- في ثاني وثالث وأيام العيد واليومين التاليين، يكون الدخول من الساعة 11 صباحًا وحتى 9 مساءً. 

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