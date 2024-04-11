مصطفى شعبان يكشف تفاصيل مثيرة عن "المعلم"

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه بدأ العمل على مسلسل "المعلم" قبل شهور من بدء التصوير، وأنه ركز في كل التفاصيل لتقديم عمل درامي مميز.

وأشار شعبان في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن الفنان الراحل نور الشريف كان يحدثه كثيرًا عن كيفية نجاح الأعمال الدرامية في شهر رمضان، مما أثر في تصميمه لمسلسل "المعلم" وتقديمه بشكل مختلف وجديد.

ومن جهة أخرى، أكد أنه لأول مرة يتم تقديم سوق السمك في مسلسل درامي بهذا الشكل، حيث أظهر صورة جديدة لهذا المكان في شهر رمضان.

وعن رد فعل الجمهور، قال "شعبان" إنه مبهور بالتفاعل الإيجابي، وأنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسله "المعلم"، مشيرًا إلى أنه يذكره بنجاح مسلسل "الزوجة الرابعة" الذي قدمه في وقت سابق.

وفي ختام حديثه، أكد "شعبان" أن الموسم الدرامي صعب والمنافسة كبيرة، وأنه كان يتمنى أن يكون من الناجحين في هذا المجال.