خاص.. تفاصيل شكوى جوميز بسبب ثلاثي هجوم الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل شكوى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق فيما يتعلق بالمهاجمين في الوقت الحالي.

ويضم الزمالك بين صفوفه الثلاثي ناصر منسي والتونسي سيف الجزيري إلى جانب البنيني سامسون أكينيولا في خط الهجوم.

وتابع المصدر: "جوميز اشتكى بسبب عدم قدرة أي من الثلاثي بالحفاظ على مستواه لفترة طويلة مع الفريق وهو ما يجبره على تدوير المشاركة بينهم بشكل مستمر".

وواصل: "جوميز يرى أن الثلاثي يقتصر تألقه على مباراة أو اثنين فقط ولا يستطيع الحفاظ على مستواه لأبعد من ذلك".

ويمر الزمالك بأزمة على مستوى خط الهجوم وعدم القناعة بشكل كامل بالثلاثي المتواجد في صفوف الفريق وهو ما جعل جوميز يبدأ التنقيب في قطاع الناشئين على أمل إيجاد عنصر مميز لضمه إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن ناحية أخرى، خضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة على هامش مران أمس الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويعاني محمود علاء من الإصابة بجزع في أربطة الكاحل، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على هامش مران أمس الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.