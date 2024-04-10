مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على معرفة مواعيد الصلاة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 10 أبريل 2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار وحرصًا منهم على تأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواقيت أذان صلاة الفجر أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 10 أبريل 2024، ومواقيت الصلوات الخمسة في عدد من المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجْر 4:04 ص

الشروق 5:33 ص

صلاة الظُّهْر 11:56 ص

صلاة العَصر 3:30 م

صلاة المَغرب 6:19 م

صلاة العِشاء 7:39 م

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:07 ص

الشروق 5:37 ص

صلاة الظُّهْر 12:02 م

صلاة العَصر 3:37 م

صلاة المَغرب 6:26 م

صلاة العِشاء 7:47 م

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة العريش

صلاة الفجْر 3:51 ص

الشروق 5:22 ص

صلاة الظُّهْر 11:46 ص

صلاة العَصر 3:21 م

صلاة المَغرب 6:10 م

صلاة العِشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجْر 4:03 ص

الشروق 5:34 ص

صلاة الظُّهْر 11:57 ص

صلاة العَصر 3:32 م

صلاة المَغرب 6:22 م

صلاة العِشاء 7:43 م

موعد اذان الفجر اليوم بمحافظة قنا

صلاة الفجْر 4:05 ص

الشروق 5:31 ص

صلاة الظُّهْر 11:50 ص

صلاة العَصر 3:21 م

صلاة المَغرب 6:10 م

صلاة العِشاء 7:27 م

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

صلاة الفجْر 4:43 ص

الشروق 6:07 ص

صلاة الظُّهْر 12:26 م

صلاة العَصر 3:54 م

صلاة المَغرب 6:44 م

صلاة العِشاء 7:59 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

صلاة الفجْر 4:06 ص

الشروق 5:36 ص

صلاة الظُّهْر 11:59 ص

صلاة العَصر 3:33 م

صلاة المَغرب 6:23 م

صلاة العِشاء 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجْر 3:59 ص

الشروق 5:28 ص

صلاة الظُّهْر 11:52 ص

صلاة العَصر 3:27 م

صلاة المَغرب 6:16 م

صلاة العِشاء 7:36 م