الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على معرفة مواعيد الصلاة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 10 أبريل 2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار وحرصًا منهم على تأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

 

مواعيد الصلاة أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواقيت أذان صلاة الفجر أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 10 أبريل 2024، ومواقيت الصلوات الخمسة في عدد من المحافظات.

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجْر 4:04 ص
الشروق 5:33 ص
صلاة الظُّهْر 11:56 ص
صلاة العَصر 3:30 م
صلاة المَغرب 6:19 م
صلاة العِشاء 7:39 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:07 ص
الشروق 5:37 ص
صلاة الظُّهْر 12:02 م
صلاة العَصر 3:37 م
صلاة المَغرب 6:26 م
صلاة العِشاء 7:47 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة العريش

صلاة الفجْر 3:51 ص
الشروق 5:22 ص
صلاة الظُّهْر 11:46 ص
صلاة العَصر 3:21 م
صلاة المَغرب 6:10 م
صلاة العِشاء 7:31 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجْر 4:03 ص
الشروق 5:34 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:32 م
صلاة المَغرب 6:22 م
صلاة العِشاء 7:43 م

 

موعد اذان الفجر اليوم بمحافظة قنا

صلاة الفجْر 4:05 ص
الشروق 5:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:50 ص
صلاة العَصر 3:21 م
صلاة المَغرب 6:10 م
صلاة العِشاء 7:27 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

صلاة الفجْر 4:43 ص
الشروق 6:07 ص
صلاة الظُّهْر 12:26 م
صلاة العَصر 3:54 م
صلاة المَغرب 6:44 م
صلاة العِشاء 7:59 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

صلاة الفجْر 4:06 ص
الشروق 5:36 ص
صلاة الظُّهْر 11:59 ص
صلاة العَصر 3:33 م
صلاة المَغرب 6:23 م
صلاة العِشاء 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجْر 3:59 ص
الشروق 5:28 ص
صلاة الظُّهْر 11:52 ص
صلاة العَصر 3:27 م
صلاة المَغرب 6:16 م
صلاة العِشاء 7:36 م

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر

عاجل.. بريطانيا تقرر مواصلة مد إسرائيل بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب