اليابان: مليون دولار لتايوان للمساعدة فى تخفيف الأضرار الناجمة عن الزلزال

قررت حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي من خلال جمعية التبادل اليابانية التايوانية، كدعم لشعب تايوان استجابة للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شرق تايوان.

وستقدم اليابان بنشاط المساعدة على أساس احتياجات تايوان لإغاثة المتضررين ولإنعاش المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرق تايوان صباح يوم 3 أبريل ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وفقدان ستة وإصابة أكثر من ألف شخص.