الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غرفة عمليات خلال العيد الفطر لمتابعة أحوال السائحين وحركة سفر وعودة المعتمرين المصريين

عودة المعتمرين
عودة المعتمرين

قامت وزارة السياحة والآثار بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك لتلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.

يأتى ذلك تأكيدًا على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظًا علي سلامة السائحين والمواطنين.

ومن جانبها، أشارت  سامية سامى رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافه البرامج السياحيه المُخطر بها.

لجان لمتابعة عودة المعتمرين خلال ايام العيد

وأضافت سامى ؛ أن لجان الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال تواصل غرفة العمليات بشكل دائم ومستمر مع لجان الوزارة المتواجدة بالمطارات.

هذا وسوف يتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، وكما يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633.

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