الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

محمد صبحي يبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى

محمد صبحي
محمد صبحي

بدأ محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية، وبدأ في مران اليوم خوض تدريبات بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم، بعد خوض  فقرة في صالة الجيمانيزيوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخصيص فقرة بدنية قوية  للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة بجانب تدريبات تقوية  للعضلات باستخدام  الأدوات الخاصة بصالة الجيمانيزيوم  والتي تم اصطحابها داخل أرض الملعب.

ويحرص الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعدما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بصورة أساسية، تدريبات استشفائية خلال مران أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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