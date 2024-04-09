الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"هناك لاعبين يفكرون فى مصلحتهم على حساب الأهلى".. من قصد كولر؟

كولر
كولر

أثارت تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الغضب الشديد داخل غرفه خلع الملابس، خاصة من  كبار اللاعبين بعد انتقاداته الحادة للاعبي الفريق عبر وسائل الإعلام على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.

وهاجم كولر لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي 2/2 أمس، بأنهم يلعبون لأنفسهم بدلا من اللعب للفريق، وهو ما جعل هناك حالة من الغضب بعد تصدير اللاعبين أمام الجماهير.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن اللاعبين الكبار اتفقوا على عقد جلسة مع المدير الفني قبل استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وأضاف المصدر أن بعض اللاعبين أمثال محمد عبدالمنعم ومحمد أفشة وكهربا وأحمد عبدالقادر طلبوا التدخل بعد توجيه الانتقادات التي تحدث عنها كولر في المؤتمر، تشير إليهم بسبب المستوى الذي ظهروا عليه في المباراة أمام إنبي.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات كولر جاءت بعد اضطلاعه على جهاز تقييم اللاعبين، والذي جعله يهاجمهم بتلك العبارات، خاصة أنها ليست المرة الأولي التي يتحدث مع اللاعبين في الغرف المغلقة بعد تكرار الأخطاء الفردية.

ويبدأ الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اليوم في الاستعداد لمباراة زد، حيث حصل الجهاز الفني على تسجيل لمباريات زد الأخيرة لدراستها جيدًا قبل المواجهة المرتقبة.

 وديًا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام زد من ستاد السلام

 في المقابل طلبت إدارة الأهلي بشكل ودي من مسئولي زد، نقل المباراة بين الفريقين المقرر لها يوم الخميس المقبل من استاد السلام، إلى ملعب آخر بخلاف استاد السلام الذي حدده مسئولو زد نظرًا لانشغال استاد القاهرة بمباراة في الدوري في نفس التوقيت.

ويواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش دون الحصول على راحة استعدادًا لمباراة زد، ويعمل كولر على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة إنبي الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيحابي 2-2.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع إنبي 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

كولر الاهلى انبى محمد عبدالمنعم كهربا

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