الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عروض حصرية.. بنك القاهرة يشارك في فعاليات "الشمول المالي للمرأة"

بنك القاهرة
بنك القاهرة

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في فعاليات الاحتفال ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا لأهداف الشمول المالي.


جاءت مشاركة البنك فى المبادرة إيمانًا بأهميتها ودورها الفعال فى تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعمًا للنماذج النسائية مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار المالي وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.  


وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب وفر مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.


كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب "بُكرة" مجانًا والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءًا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع امكانية التأمين، حيث أن الحساب مصمم خصيصًا للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء علي المدى قصير الأجل أو المدي طويل الأجل.


وقدم البنك عرض خاص للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن المرأة تستحوذ على 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة. 


ويحرص بنك القاهرة أيضًا على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، حيث شارك البنك في قطار الخير بالتعاون مع أكاديمية "بانكرز لاونج" لنشر الوعي في عدة محافظات بحضور فئات مستهدفة للشمول المالي سواء من السيدات أو الشباب.

شارك بنك القاهرة البنك المركزي المصري طرح باقة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة

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