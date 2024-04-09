الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس ثانى أكبر أحزاب النمسا: أجراء الانتخابات البرلمانية سبتمبر اختبار لقوة الأحزاب

أندرياس بابلر
أندرياس بابلر

رأى أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكى الاجتماعى الديمقراطى (إس بى أو)، ثاني أكبر الأحزاب في النمسا، أن الانتخابات البرلمانية في البلاد في سبتمبر المقبل، ستكون اختبارا حقيقيا لقوة وشعبية كافة الأحزاب والتيارات السياسية في البلاد.

وقال بابلر - في تصريح، أمس الاثنين، بمناسبة احتفالات الحزب بمرور 150 عاما على تأسيسه - "إن الحزب قام على أكتاف قيادات كثيرة وبارزة.. وفي مثل هذه الأيام من عام 1874 تأسس الحزب، واليوم بعد مرور 150 عاما نواصل العطاء السياسي للنهوض بالبلاد".

وأكد أن مهمة الحزب التاريخية لاتزال هي ضمان العدالة، لافتا إلى أن هناك الكثير من التحديات السياسية على المحك هذا العام.

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