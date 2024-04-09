الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استشهد عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية باستشهاد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، كما استشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

 

كذلك، انتشلت طواقم الإنقاذ ومواطنون جثامين 10 شهداء بينهم 6 أطفال من أبراج طيبة شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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