الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى: رصدنا هدفا جويا مشبوها في إيلات والقبة الحديدية تصدت له

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الإثنين، عن رصد هدفا جويا مشبوها في إيلات والقبة الحديدية تصدت له، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

 

جاء ذلك عقب مزاعم الإحتلال الاسرائيلي إن الإثنين شهد أكبر عملية تسليم شاحنات مساعدات إلى غزة في يوم واحد منذ 7 أكتوبر.

 

419 شاحنة مساعدات انسانية 

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واشنطن: لدينا تقييمات مستمرة حول طريقة تنفيذ إسرائيل عملياتها فى غزة

 شهد يوم الإثنين مرور 419 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين إلى غزة، وهو ما يمثل أكبر عملية تسليم في يوم واحد منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، حسبما ذكر الجيش الاحتلال في بيان يوم الاثنين.

 

وقال بيان الاحتلال إنه بالإضافة إلى شحنات الشاحنات، تم إسقاط حوالي 258 طردا غذائيا جوا في مواقع مختلفة في قطاع غزة.

 

ومن جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إن 88% من سكان غزة يواجهون حالة "طوارئ أو ما هو أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي، وأن المجاعة في شمال غزة "وشيكة".

 

قبل النزاع، كان متوسط 450-500 شاحنة تدخل غزة يومياً محملة بالإمدادات.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 304 شاحنات مساعدات دخلت غزة أمس، وهو "أكبر عدد من الشاحنات في يوم واحد منذ بدء الصراع".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: “يمثل هذا الرقم تحسنا كبيرا، ولكن من المهم ليس فقط أن نرى العدد اليومي يستمر في النمو، ولكن أن يستمر مع مرور الوقت”.
 

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تأمل أن تدخل 350 شاحنة إلى غزة كل يوم "في وقت لاحق من هذا الأسبوع". 

 

وأكد المسؤول أيضًا أن الولايات المتحدة ستحكم على إسرائيل من خلال نتائجها، وسوف “تراقب عن كثب” وحدة منع الاشتباك الإسرائيلية الجديدة “للتحقق من أنها تعمل على النحو المقصود لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على القيام بعملهم بأمان قدر الإمكان”.

 

ويأتي هذا التحديث في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة CNN أن الخطط الأولية لبدء تدفق السلع الإنسانية إلى غزة يوم الأحد عبر معبر إيريز قد تأخرت، ولا يزال المسؤولون يقومون باستعدادات لوجستية لضمان قدرة نقطة التفتيش على استيعاب شاحنات محملة بالمساعدات.

 

ووافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ هجمات في 7 أكتوبر، وهو القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات.

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