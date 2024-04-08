أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

أصبح من الممكن الآن رؤية كسوف كلي للشمس من الولايات المتحدة، حيث يجتاح المشهد السماوي الدرامي أمريكا الشمالية.

سيستغرق ظل القمر ساعة و8 دقائق ليعبر البلاد من تكساس إلى ماين، ويمر عبر أجزاء من 15 ولاية.

Was cool to see the eclipse from Austin. ~27 years before it happens here again. pic.twitter.com/lYNfBIyjb5 — Elon Musk (@elonmusk) April 8، 2024

وأدى الكسوف الكلي إلى إظلام السماء في كيرفيل بولاية تكساس، حيث تجمع حشد كبير من مراقبي الكسوف، بما في ذلك سي إن إن وناسا، في الساعة 2:32 بعد الظهر. وبينما كان الطقس غائما، هتف الجمهور وصفقوا خلال لحظات عندما صفوت السماء، وكشفوا عن المنظر الملحمي.

وبعد ذلك جاءت المدن والبلدات في الغرب الأوسط، وكانت إنديانابوليس وكليفلاند من بين الأماكن التي شهد المشاهدون فيها إثارة الكسوف الكلي.

ومن المتوقع أن ينتهي الكسوف على ساحل المحيط الأطلسي في نيوفاوندلاند بكندا عند الساعة 5:16 مساءً. بالتوقيت المحلي (3:46 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وأصبحت مازاتلان، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، أول مدينة تتعرض للكسوف الكلي في وقت سابق من يوم الإثنين. تحقق لمعرفة كيف سيبدو الكسوف ومتى سيظهر فوق منطقتك باستخدام خريطتنا.

وسيشاهد أولئك الموجودون على طول الخط الأوسط لمسار الكسوف الكلي كسوفًا يستمر ما بين 3.5 إلى 4 دقائق، وفقًا لوكالة ناسا.