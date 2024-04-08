الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

كسوف الشمس الكلي
كسوف الشمس الكلي 2024

أصبح من الممكن الآن رؤية كسوف كلي للشمس من الولايات المتحدة، حيث يجتاح المشهد السماوي الدرامي أمريكا الشمالية.

سيستغرق ظل القمر ساعة و8 دقائق ليعبر البلاد من تكساس إلى ماين، ويمر عبر أجزاء من 15 ولاية.

وأدى الكسوف الكلي إلى إظلام السماء في كيرفيل بولاية تكساس، حيث تجمع حشد كبير من مراقبي الكسوف، بما في ذلك سي إن إن وناسا، في الساعة 2:32 بعد الظهر. وبينما كان الطقس غائما، هتف الجمهور وصفقوا خلال لحظات عندما صفوت السماء، وكشفوا عن المنظر الملحمي.

وبعد ذلك جاءت المدن والبلدات في الغرب الأوسط، وكانت إنديانابوليس وكليفلاند من بين الأماكن التي شهد المشاهدون فيها إثارة الكسوف الكلي.

ومن المتوقع أن ينتهي الكسوف على ساحل المحيط الأطلسي في نيوفاوندلاند بكندا عند الساعة 5:16 مساءً. بالتوقيت المحلي (3:46 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وأصبحت مازاتلان، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، أول مدينة تتعرض للكسوف الكلي في وقت سابق من يوم الإثنين. تحقق لمعرفة كيف سيبدو الكسوف ومتى سيظهر فوق منطقتك باستخدام خريطتنا.

وسيشاهد أولئك الموجودون على طول الخط الأوسط لمسار الكسوف الكلي كسوفًا يستمر ما بين 3.5 إلى 4 دقائق، وفقًا لوكالة ناسا.

أول صورة من كسوف الشمس الكلي 2024 كسوف الشمس الكلي 2024 كسوف الشمس 2024

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أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

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