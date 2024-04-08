بدء عزاء والد مروان محسن من مسجد الشرطة فى الدراسة (صور)

بدأ منذ قليل عزاء والد اللاعب مروان محسن، مهاجم فريق "مودرن فيوتشر"، المقام بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة بطريق صلاح سالم في تمام السابعة والنصف من مساء، اليوم الإثنين.

عزاء والد مروان محسن

شيعت جنازة محسن فهمي ثروت والد مروان محسن، من مسجد السيدة نفيسة، حيث ودّعه نجله لمثواه الأخير، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، ومحمد فاروق لاعب الفريق، وعلاء ميهوب، مدير الكرة بالنادي، وعلي الفيل وهشام محمد من مودرن فيوتشر، إضافةً إلى حسين السيد من النادي المصري، وأيمن أشرف من البنك الأهلي، الذين توجهوا إلى المسجد لتقديم واجب العزاء وصلاة الجنازة والمواساة لمروان محسن.

وقد أعلن مروان محسن عن وفاه والده عبر منشور على حسابه الشخصي في إنستجرام، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وكان مروان محسن يتعافى من إصابة في الركبة اليسرى بعد خضوعه لجلسات علاج طبيعي جديدة، نتيجة إصابته خلال مباراة فريقه ضد بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

مروان محسن

لعب مروان محسن، لعدة أندية مصرية كبرى، منها نادي بتروجيت، والإسماعيلي والنادي الأهلي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وقاد الفرق إلى العديد من الانتصارات وانتقل في عام 2020، إلى نادي فيوتشر الذي أصبح لاعبًا في مركز الهجوم الهجوم بين صفوفه.

كما كان مروان محسن عنصرًا أساسيًا في المنتخب المصري، حيث شارك في 25 مباراة دولية وسجل 6 أهداف وفي فبراير 2024، تعرض مروان محسن لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع فريقه فيوتشر في مباراة مهمة، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وخضع لعملية جراحية وبدأ برنامجًا من التأهيل الطبي لاستعادة لياقته وقوته البدنية.

عاد مروان محسن مؤخرًا إلى التدريبات مع فريق فيوتشر، حيث يستعد بشكل جدي للعودة إلى المنافسات، من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة.

430382744_403486369061293_8292369612805908827_n

430075077_1676906863116916_5648170763958801837_n

430978427_351418534018494_8926305752612280886_n

430133515_787459986598071_4128962535808415312_n