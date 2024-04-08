المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط يتيح تقديم خدمة جولات إرشادية للزائرين بمقابل مادى

يتيح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بدءا من غد الثلاثاء الموافق 9 أبريل، خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف، على أن يقوم طالب الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة بـ 48 ساعة، من خلال الموقع الرسمي للمتحف https://egymonuments.com/nmec/ar/ticket لتصبح بذلك أول جولة إرشادية الخميس المقبل الموافق 11 إبريل.

وتتضمن هذه الخدمة والتي يتم تقديمها بمقابل مادي علاوة على ثمن تذكرة دخول المتحف، توفير عدد من المرشدين السياحيين الذين يقومون باصطحاب زائري المتحف خلال جولتهم لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، بواقع 3 جولات سياحية يوميًا بمواعيد محدده طبقا لما هو موضح بالموقع الرسمي للمتحف.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتحف، والعمل على تطويرها؛ لتحسين تجربتهم المتحفية ما يأتي في اطار أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وتعد هذه الخدمة هى نتاج بروتوكول التعاون بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ونقابة المرشدين السياحيين.

يعد المتحف القومى للحضارة المصرية الموجود بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، وذلك لإلقاء الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المُقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة.

ويضم المتحف أيضا قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، والذي تم افتتاحها في إبريل 2022 بالتزامن مع الذكري الأولى لافتتاح المتحف.