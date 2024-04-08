البيت الأبيض: زيادة المساعدات لغزة تمثل "تقدمًا" ويجب زيادتها

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن زيادة شاحنات المساعدات إلى غزة تمثل تقدما، لكن يجب زيادتها واستدامتها مع مرور الوقت لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحاصر.

ضغط أمريكي لتوسيع معابر الشاحنات إلى غزة ما بين 300 و350

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتوسيع معابر الشاحنات إلى غزة إلى ما بين 300 و350 شاحنة يوميًا، وأعلنت إسرائيل عن السماح لأكثر من 300 شاحنة بدخول غزة يوم الإثنين، وهو أعلى حجم منذ بدء الصراع الحالي.

وأضاف: "هذه بداية جيدة لكنها لا ترقى بعد إلى النطاق الأعلى" لما تضغط الولايات المتحدة من أجله، ما يهم هو كيف يمكن الحفاظ عليه مع مرور الوقت".

وقال إن إدارة بايدن ستواصل الضغط على إسرائيل لإجراء تغييرات على آلية تفادي الاشتباك للسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى مناطق غزة في أعقاب إضراب أدى إلى مقتل العديد من عمال المطبخ المركزي العالمي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تواصل شق طريقها من خلال التحقيق الإسرائيلي في الغارة التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، لكنها لم تنته من مراجعتها للوثيقة.

وأضاف أن موعد عقد اجتماع شخصي بين كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين لمناقشة خطط الغزو البري لرفح لم يتم تحديده بعد، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تزال لا ترى مؤشرات على حدوث غزو بري كبير لمدينة جنوب غزة وشيك.

ومع تزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف القتال، أكد كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز كان في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواصلة "جولة جادة" من المحادثات. وقال إنه تم تقديم اقتراح لحماس وأن المسئولين ما زالوا ينتظرون الرد.

وقال إن الأمر عادة ما يستغرق عدة أيام للحصول على رد من حماس في الخلافات السابقة حول اتفاق الرهائن. وقال كيربي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يعتزم لقاء عائلات الرهائن الأمريكيين مساء الإثنين.