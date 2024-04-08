الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدون سابق إنذار الحلقة الـ14.. هل ينجح مروان في العثور على أسرة عمر الحقيقية؟

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والتي حققت نجاحا باهرًا منذ بداية عرضه ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

 أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار 

وتشهد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة، حيث استطاع مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين أن يصل للممرضة سحر والتي كانت موجودة أثناء ولادة عمر في مستشفى المنارة بالاسماعيليه، وهي الأمل الوحيد المتبقي لمروان لإيجاد أسرة عمر الحقيقية فهل ينجح مروان تلك المرة في العثور على أهل الطفل.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 14 

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الـ14مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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