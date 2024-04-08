الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير أمن الاحتلال: لدينا التزام كبير تجاه إعادة المحتجزين إلى منازلهم

غالانت
غالانت

قال وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن "لدينا التزاما كبيرا تجاه إعادة المختطفين إلى منازلهم. إن الظروف العملياتية التي خلقها الجيش من خلال الضغط المتواصل على حماس توفر لنا المرونة وحرية العمل وأيضا اتخاذ قرارات صعبة من أجل استعادة المختطفين".

وأضاف: "نحن نتواجد في نقطة مناسبة، لكن هناك طرفا آخر يجب أن يوافق على ذلك".

فيما أحرزت المفاوضات التي استضافتها القاهرة "تقدما ملحوظا"، وسط تأكيدات على استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ بالتوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

كما غادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي القاهرة على أن تستمر المشاورات خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما غادر وفدا قطر وحماس على أن يعودا خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

يأتي ذلك عقب ساعات على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب القطاع، وقد تلا ذلك انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية ومنها ما أعلن عنه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بشكل علني بإسقاط الحكومة في حال قرر نتنياهو وقف الحرب دون "هجوم واسع على رفح"، بالإضافة إلى المشاورات التي عقدها وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست صباح اليوم.

وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت منازلهم الظروف العملياتية حماس استعادة المختطفين

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

حريق هائل بمقر نادي صيادلة الإسكندرية يتسبب في تعطل حركة المرور

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح