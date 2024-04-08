وزير أمن الاحتلال: لدينا التزام كبير تجاه إعادة المحتجزين إلى منازلهم

قال وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن "لدينا التزاما كبيرا تجاه إعادة المختطفين إلى منازلهم. إن الظروف العملياتية التي خلقها الجيش من خلال الضغط المتواصل على حماس توفر لنا المرونة وحرية العمل وأيضا اتخاذ قرارات صعبة من أجل استعادة المختطفين".

وأضاف: "نحن نتواجد في نقطة مناسبة، لكن هناك طرفا آخر يجب أن يوافق على ذلك".

فيما أحرزت المفاوضات التي استضافتها القاهرة "تقدما ملحوظا"، وسط تأكيدات على استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ بالتوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

كما غادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي القاهرة على أن تستمر المشاورات خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما غادر وفدا قطر وحماس على أن يعودا خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

يأتي ذلك عقب ساعات على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب القطاع، وقد تلا ذلك انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية ومنها ما أعلن عنه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بشكل علني بإسقاط الحكومة في حال قرر نتنياهو وقف الحرب دون "هجوم واسع على رفح"، بالإضافة إلى المشاورات التي عقدها وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست صباح اليوم.